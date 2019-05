(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Inizio tra le polemiche al Memorial Tournament per un gioco, da parte dei protagonisti, considerato troppo lento. Con il primo round d’apertura del torneo del PGA Tour che s’è chiuso con lo sfogo di Tiger Woods, costretto ad accelerare colpi e giocate per evitare una penalità. “E’ stato frustrante -ha detot il campione- non si può giocare col cronometro”. A Dublin, nell’Ohio, “Big Cat” ha chiuso il primo giro in 23ma posizione con 70 (-2) colpi, lo stesso score che fece registrare nel 2012, anno del quinto e ultimo successo nella rassegna. Il californiano, distante cinque lunghezze dal connazionale Ryan Moore, leader solitario con 65 (-7), è costretto però subito a rincorrere. Ancora un ottimo avvio per Jordan Spieth, secondo con 66 (-6). Mentre l’indiano Lahiri, l’australiano Leishman, il tedesco Martin Kaymer, e gli statunitensi Taylor e Cauley, condividono la terza posizione (67, -5). Con Fowler, Schauffele e Willett, 12mi (69, -3). Solo 30mo Thomas (71, -1), al rientro dopo l’infortunio al polso. Delude DeChambeau. Il campione in carica è 78° con 74 (+2), e precede in classifica altri due big del calibro di Rose (numero tre mondiale) e McIlroy, entrambi 88mi (75, +3). In un torneo che mette in palio un montepremi totale di 9.100.000 dollari e vede in gara 23 tra i primi 30 giocatori della FedEx Cup. (ANSA).