(ANSA) – ROMA, 31 MAG – “La situazione in Libia è di estrema difficoltà, probabilmente l’azione necessita di una pazienza notevole, ma sopratutto di una collaborazione internazionale più vasta. Occorre in particolare un impegno molto più attivo e visibile dell’Unione europea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Moavero ha poi sottolineato che “non si può pensare che un solo paese, per quanto vicino, possa portare la stabilizzazione”.