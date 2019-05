(ANSA) – TORINO, 31 MAG – Il basket, a Torino, riparte dalla A2. Dalle ceneri dell’Auxilium, retrocessa e poi fallita dopo la storia Coppa Italia dell’anno scorso, nasce un nuovo club grazie al titolo sportivo della Dinamo Academy Cagliari e alle risorse di Reale Mutua, main sponsor. L’imprenditore sassarese Stefano Sardara, presidente di Sassari, avrà il 75% delle quote azionarie, il restante 25% è in mano alla cordata ‘Una Mole di Basket, guidata dagli imprenditori Giovanni Paolo Terzolo e Fabrizio Cellino. “Far scomparire Torino sarebbe stato un peccato capitale – sottolinea il presidente della Fip, Gianni Petrucci, presentando la nuova squadra -, gli sport per essere popolari devono coinvolgere le grandi città”. “Sono emozionata, sono stati giorni difficili e pieni di ansia – esulta la sindaca di Torino, Chiara Appendino -. Sono contenta che sia stato intercettato il sentimento di amore per la pallacanestro trasformandolo in qualcosa di propositivo. Non potevamo perdere la passione per il basket”.(ANSA).