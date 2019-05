(ANSA) – GENOVA, 31 MAG – “Se arriva, arriva domani mattina. Ieri seri si parlava di 36 ore di tempo. Siamo verificando che ormeggi avremo disponibili in porto, per decidere la soluzione migliore con la prefettura e con le amministrazioni locali. Penso che nelle prossime ore ci sarà sicuramente una riunione”. Lo ha detto l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante del Porto di Genova, parlando dell’arrivo atteso nello scalo ligure della nave della Marina Militare Cigala Fulgosi, che ieri ha soccorso un centinaio di migranti al largo della Libia. “Dal punto di vista tecnico nautico – ha aggiunto – è una nave come tante altre della Marina Militare, di dimensioni anche abbastanza contenute. Anche il numero dei migranti a bordo è abbastanza contenuto: i controlli potranno svilupparsi in tempi contenuti. Stiamo già predisponendo dove poterla ospitare. Dal punto di vista degli ambiti portuali, abbiamo diverse banchine in grado di ospitare la nave. Sarà il sistema a terra che condizionerà le modalità”.