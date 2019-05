ROMA. – La costruttrice brasiliana di aeromobili, Embraer, ha annunciato che sta sviluppando un aereo elettrico e che intende effettuare il volo dimostrativo inaugurale entro l’anno prossimo. Il primo velivolo della compagnia che utilizzerà un motore elettrico al 100% sarà l’aereo agricolo Ipanema. Il motore elettrico è in fase di sviluppo attraverso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la multinazionale brasiliana Weg.

Il vicepresidente esecutivo di ingegneria e tecnologia di Embraer, Daniel Moczydlower, ha affermato che Ipanema è stato scelto perché consente un adattamento rapido ed economico. Secondo il dirigente, per il momento l’aereo elettrico non è ancora considerato un nuovo prodotto di Embraer, ma un dimostratore che verrà utilizzato per testare la tecnologia dei motori elettrici negli aeroplani.