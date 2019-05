MILANO. – La rivoluzione digitale avanza ed è una sfida che l’Italia deve cogliere per la crescita del paese, puntando sulle nuove tecnologie, a partire dall’Intelligenza artificiale. E’ chiaro il messaggio del Ceo di Microsoft, Satya Nadella, di fronte ad una platea di mille persone, tra studenti, startup, imprenditori e top manager, seduti nell’aula magna dell’Università Bocconi per l’Innovation Summit dell’azienda. Siamo nell’era della “tech-intensity”, come la definisce Nadella, e il digitale “sta impattando ogni aspetto dell’economia e della società”. Per cui, “il futuro dell’Italia dipende dalla produttività degli sviluppatori di tecnologia e dagli strumenti di livello mondiale che sapranno creare”.

Ma il Ceo di Microsoft è fiducioso sul “potenziale” del paese, perché vede “tanti esempi di aziende che innovano” e cita Tim, Poste Italiane, Illimity, Snam, Natuzzi e Chn Indutrial”. Ora “è essenziale accelerare ulteriormente l’adozione di cloud e intelligenza artificiale in ogni settore e promuovere la formazione dei talenti”, osserva l’amministratore delegato di Microsoft Italia, Silvia Candiani.

Per approfondire le sfide necessarie alla trasformazione digitale, Nadella ha incontrato più da vicino i leader di aziende italiane, con i quali ha parlato di tecnologia “come fattore della produzione” e del ruolo chiave delle competenze su cui “bisogna investire”. Tocca invece ai Ceo “portare il cambiamento culturale” in azienda, aspetto “fondamentale” per spingere la trasformazione.

L’obiettivo di Microsoft è che “tutti possano beneficiare delle opportunità della tecnologia”, ma affinché l’innovazione abbia successo, deve essere governata, ponendo “grande azione sulla governance dei dati e sulla fiducia”, così come sulla “cybersecurity e sul rispetto della privacy”.

Per l’a.d. di Poste Italiane, Matteo Del Fante, “l’Italia ha sempre dimostrato di sapere cogliere le sfide e siamo sicuri che ce la faremo anche stavolta”, sebbene il paese “sia indietro” nello sviluppo tecnologico (basta guardare l’indice Desi sulla digitalizzazione dell’economia e della società). Al Summit sono stati annunciati anche due accordi tra Microsoft e Borsa Italiana, per formare 500 top manager sull’Intelligenza artificiale in due anni, e tra Microsoft e Snam per sviluppare reti energetiche intelligenti.

(di Chiara di Michele/ANSA)