CARACAS – C’è una frase che recita: “La ginnastica é uno sport che ti dà la possibilità di liberare i tuoi sogni e farli innalzare fino al cielo”.

Questo fine settimana il Centro Italiano Venezolano di Caracas farà da cornice ad un evento che darà la possibilità di innalzare al cielo i sogni di tante ragazzine. Ma prima dovranno fare i conti con le farfalle azzurre.

Nel sodalizio di Prados del Este ci saranno in palio tre trofei: “XIX Copa Amistad de la Gimnasia CIV”, “XXVI Copa Amigos de la Gimnasia CIV” e “II Invitacional de Gimnasia CIV de categorías avanzadas”.

Al primo trofeo in palio saranno in gara le aspiranti a ginnaste, que le più piccine mostreranno che hanno tutte le carte in regola per essere insignite con la distinzione di “farfalle azzurre”. Quest’evento sarà puramente ricreativo e saranno impegnate le categorie “iniciación” e “básica”. Qui il club itálico se la vedrà con la scuola Claret.

Mentre nell’attesissima Copa Amigos de la Gimnasia, qui le donzelle lasciano da parte la dolcezza e diventano guerriere per portare a casa il trofeo. Nel caso del CIV per non farlo usciere dai suoi confini. Le categorie in gara saranno AAU e USAG.

Oltre alle padrone di casa, i club partecipanti saranno: Claret, Cristo Rey, Colegio Champagnat, El ängel, Merici, La Salle, Británico, Only for kids, San José de Tarbes del Paraiso e Deportes para todos.

Mentre nell’Invitacional de Gimnasia”, si sfideranno club proveniente da diverse regioni del Venezuela: Centro Italiano Venezolano di Caracas, Victoria (Miranda), Victoria (Distrito), MFB (Carabobo), Gymcara (Carabobo), Arabesco (Carabobo), Ateneas (Monagas), Victoriosas (Monagas) ed Estrellas Ucevistas (Miranda).

Oltre all’evento sportivo, i tifosi tra un giro di volta e le punte tese alla trave posso godersi anche i piatti che ci saranno nei foodtrucks che saranno presenti nel club di Prados del Este.

Sicuramente le ‘farfalle azzurre’ approfitteranno dell’evento di questo fine settimana per arricchire il proprio bottino di vittorie in questo 2019, dove già troviamo il Gasparilla e il Tim Randall.

(di Fioravante De Simone)