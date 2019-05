(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG – ”Visto che gli altri con la mia stessa moto sono stati più bravi di me, devo cercare di portare al limite massimo il potenziale della mia moto e vedere cosa succede”. Valentino Rossi, visibilmente deluso per il 12/o e il 18/o tempo ottenuto oggi nel corso delle due sessioni di prove libere del Gran premio d’Italia al Mugello, ha voluto parlare delle difficoltà riscontrate in pista e della sorpresa in negativo dei tempi ottenuti: ”Sinceramente mi aspettavo di essere più competitivo perché lo scorso anno, nonostante qualche problemino qua e là, andavamo decisamente meglio. Stiamo usando la moto in maniera diversa, però sempre rispetto all’anno scorso in alcune curve andiamo più piano. Siamo troppo lontani dalla vetta e dobbiamo fare qualcosa per provare ad avvicinarci”.