(ANSA) – ROMA, 31 MAG – “Avremo la rosa al completo e siamo pronti”: a 24 ore dalla finale Champions di Madrid contro il Liverpool, il tecnico del Tottenham, Maurizio Pochettino, fa sapere che Harry Kane (fermo da quasi due mesi) è recuperato ma non svela se giocherà dal primo minuto o meno. Nonostante la doppia sconfitta in Premier contro i Reds, il tecnico argentino non si sente sfavorito: “Nel calcio – dice – il risultato influenza molto l’analisi: la mia squadra è cresciuta molto dall’inizio della stagione e ha dimostrato che nel calcio, se hai fiducia, ottieni i risultati”. Alle tante domande sull’utilizzo o meno del bomber, Pochettino glissa: “Non lo so, abbiamo ancora un allenamento e poi decideremo”. “La cosa più importante domani è essere liberi, di giocare come quando sei un bambino, giocare sentendosi libero. Quella sarà la chiave, non pensare che ci c’è un miliardo di persone che ti sta guardando”.