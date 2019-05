(ANSA) – ROMA, 31 MAG – “La bozza di lettera da inviare alla Commissione Europea è stata da poco ricevuta dal Presidente Conte, che non l’ha quindi ancora approvata. Peraltro la versione che è stata anticipata dagli organi di informazione non è quella che in questo momento è in visione al presidente Conte”. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi.