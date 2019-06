CARACAS – Nell’insolita cornice dello stadio Metropolitano di Cabudare si giocherà Carabobo-Atlético Venezuela, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale dei play off.

Nel match d’andata anche questo disputato in campo neutro, a Maracay, hanno pareggiato 2-2. Le reti sono state firmate da Edder Farías e Marlon Fernández por i “padroni di casa”, mentre quelle granata sono state segnate da Aquiles “El Chino” Ocanto e Franklin González.

Per la sfida di oggi, l’Atlético Venezuela non avrà a disposizione il centrocampista Agnel Flores, espulso nella gara d’andata.

Sono 17 i precedenti tra Carabobo ed Atlético Venezuela con un bilancio di 8 vittorie per i granata e 4 per i “nazionali”. Il segno “X” si é fatto presente in cinque occasioni.

La prima volta che si sono sfidati con il Carabobo giocando come squadra di casa é stato il 24 settembre 2008, in una gara di Coppa Venezuela, quel giorno pareggiarono 1-1.

Mentre la prima volta che si sono sfidati a Valencia, in una gara valevole per la Primera División, é stato il 3 ottobre 2010, l’Atlético vinse con una doppietta di Refresquini.

L’ultima volta che si sono sfidati con il Carabobo come squadra di casa é stato il 20 febbraio 2019, i padroni di casa vinsero per 1-0. L’ultima vittoria esterna dell’Atlético contro i granata é risale al 19 gennaio 2014: successo 0-1 con un gol di Ursino.

Domani, sarà il turno di Mineros-Zamora, in programma alle 16:00 nello stadio Cachamay di Puerto Ordaz. All’andata la formazione llanera ha vinto con uno score di 2-1.

L’ultima lo stadio una volta intitolato a Gino Scarigella (un arbitro italo-venezuelano morto in campo proprio in questo impianto) ha ospitato un incontro tra queste due formazioni é stato durante il Torneo Clausura 2018, il 19 settembre: finí 2-2.

Per la sfida di Puerto Ordaz, lo Zamora dovrà fare a meno di Jorge Ignacio González (espulso nella gara d’andata), mentre Joel Graterol ed Erickson Gallardo sono impegnati con la nazionale.

Domenica, alle 16:00, nello stadio Metropolitano della città di Mérida ci sarà Estudiantes-Aragua. All’andata gli accademici si sono imposti per 1-2 a Maracay.

Lunedì, alle 17:00 nello stadio Olímpico, si completerà il programma dei play off con il match Caracas-Zulia. All’andata i lagunari si sono imposti per 3-2. Da segnalare che queste due formazioni sono le uniche squadre venezuelane ancora in corsa nelle competizioni internazionali.

(di Fioravante De Simone)