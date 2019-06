(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Rimonte, delusioni ed eliminazioni a sorpresa nel Memorial Tournament. A Dublin, Ohio, terzetto di testa nel torneo del PGA Tour che, a metà gara, con 135 (-9) colpi vede al comando il tedesco Kaymer, l’americano Merritt e il sudcoreano Lee. Ancora un’ottima prova per Jordan Spieth. Il 25enne di Dallas, che insegue il successo dal 2017, è quarto con 136 (-8) a una sola lunghezza dai leader. Sul percorso del Murifield Village Golf Club (par 72) rimonta show per Justin Rose. L’inglese è passato dall’88/a alla 10/a posizione grazie a un parziale di 63 (-9) su un totale di 138 (-6). Sei birdie, due eagle e un bogey per il numero tre del world ranking, protagonista di una grande prova. Mentre Woods è ora 33/o con 142 (-2). Passo falso per il californiano, deluso per un doppio bogey alla buca 15. In difficoltà DeChambeau, campione in carica, con 144 (par) è solo 55/o. Eliminati McIlroy, Kuchar, Day, Mickelson, Finau e Thomas, al rientro dopo l’infortunio al polso. Il montepremi è di 9.100.000 dollari.