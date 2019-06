(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 01 GIU – Nella terza sessione di prove libere della classe Moto3 nel gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello, Tony Arbolino (Honda) ha fatto segnare il miglior tempo girando in 1’56”637. Dietro il pilota milanese si sono piazzati il compagno di marca Alonso Lopez e Dennis Foggia (Ktm) staccati rispettivamente di soli 4 e 69 millesimi. Il leader del mondiale Aron Canet (Ktm) si è collocato in 8/a posizione a 382 millesimi dalla vetta, seguito dalla coppia di piloti Sukuki/Antonelli (Honda) del team Sic58. Romano Fenati ha ottenuto il 13/o tempo, mentre ha chiuso la top 14 Celestino Vietti, entrambi su Honda. Questi primi 14 piloti parteciperanno direttamente alla ‘Q2’, la qualifica che assegnerà direttamente la Pole position, mentre tutti gli altri dovranno disputare la ‘Q1’ necessaria per aggiudicarsi gli ultimi 4 posti disponibili per partecipare alla Q2. Oggi alle 12,35 il via alle qualifiche della Moto3.