(ANSA) – GENOVA, 1 GIU – Attraccherà a Calata Bettolo nel porto di Genova domani a metà mattinata il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi che giovedì scorso ha soccorso un gommone, al largo delle coste libiche, che aveva a bordo 100 migranti tra i quali 23 minori e 17 donne. Lo apprende l’ANSA. A Calata Bettolo sarà allestito un presidio medico dove gli stranieri saranno anche identificati. Dopo i controlli i migranti saranno smistati nelle varie destinazioni. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha assicurato che “Nessun extracomunitario resterà in Liguria o a carico dei contribuenti italiani”. In prefettura è in corso una riunione con enti locali e forze di polizia per decidere come gestire l’arrivo della nave e lo smistamento dei migranti. “E’ la seconda volta che la prefettura di Genova si trova a gestire uno sbarco di migranti. La volta precedente era avvenuto nel 2014”, ha ricordato il prefetto Fiamma Spena. Alla riunione sono presenti responsabili della Protezione civile.