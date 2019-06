(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU – Augusto Fernandez (Kalex) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere della classe Moto2 nel Gran premio d’Italia al Mugello. Il crono di 1’51”625 ha permesso al pilota spagnolo di mettersi alle spalle le altre Kalex di Tom Luthi e del vincitore dell’ultimo gran premio, Alex Marquez, distanziati di soli nove e 103 millesimi. Primo degli italiani è Enea Bastianini (Kalex), quarto a 153 millesimi dalla vetta. Luca Marini e Mattia Pasini, sempre su Kalex, si sono posizionati rispettivamente settimo e ottavo, mentre Fabio Di Giannantonio (Speed Up), protagonista di una caduta senza conseguenze alla curva San Donato si è dovuto accontentare della 10/a piazza. Deluso il leader della classifica iridata Lorenzo Baldassarri (Kalex) che non è riuscito ad andare oltre la 18/a posizione. I primi 14 piloti andranno alla qualifica ‘Q2’, mentre tutti gli altri dovranno partecipare alla ‘Q1’ per aggiudicarsi gli ultimi quattro posti disponibili.