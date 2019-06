(ANSA) – ROMA, 1 GIU – L’artista britannico e star planetaria Elton John ha condannato “nei termini più forti possibili” la decisione presa da una società russa di distribuzione cinematografica di tagliare alcune scene del film ‘Rocketman’ che racconta l’ascesa alla fama della pop star. In Russia il film è stato radicalmente modificato per non violare la famigerata legge che proibisce la “propaganda omosessuale”. Sono stati tagliati cinque minuti di film, ovvero scene di sesso, quelle sull’uso di stupefacenti e i baci gay. L’artista britannico e i realizzatori della pellicola hanno diffuso un comunicato in cui si respinge con forza questa decisione. In una nota condivisa sulla sua pagina Twitter, Elton John ha definito l’intervento “una triste rappresentazione del mondo diviso in cui ancora viviamo e di come ancora riesce crudelmente a non accogliere l’amore fra due persone”.