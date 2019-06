(ANSA) – ROMA, 1 GIU – Stefanos Tsitsipas e Stan Wawrinka si sono qualificati per gli ottavi di finale del Roland Garros. Al terzo turno il tennista greco, n.6 del seeding, ha superato il serbo Filip Krajinovic per 7-5 6-3 6-7 7-6, mentre lo svizzero, n.28 Atp e vincitore a Parigi nel 2015, ha avuto la meglio in tre set del bulgaro Dimitrov, battuto 7-6 7-6 7-6. Tsitsipas e Wawrinka si affronteranno nel prossimo turno. Vince, soffrendo, anche il tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.5, che ha battuto in 5 set il serbo Lajovic col punteggio di 6-4 6-2 4-6 1-6 6-2. Agli ottavi affronterà Gabio Fognini.