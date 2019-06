(ANSA) – ROMA, 1 GIU – Decine di migliaia di persone hanno reso omaggio nella capitale del Congo, Kinshasa, alle spoglie del defunto leader dell’opposizione Etienne Tshisekedi, morto in Belgio nel febbraio del 2017, a 84 anni. Una cerimonia fortemente voluta dal figlio Felix, eletto alla presidenza nel dicembre scorso, dopo che il suo predecessore, Joseph Kabila, aveva ostacolato per due anni il rientro in patria della salma. I resti di Tshisekedi sono stati riportati in Congo ieri sera e trasportati nello stadio dei Martiri da 80 mila posti. A rendergli omaggio anche diversi leader africani, tra cui il presidente del Rwanda Paul Kagame, quello dell’Angola, Joau Lourenco, e quello della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso. “Incarnava una tale minaccia per Kabila, di cui era un instancabile avversario politico, che l’ex presidente preferiva tenerlo fuori dal suo Paese anche da morto”, è stato detto al funerale.