(ANSA) – ATENE, 1 GIU – Evangelos Venizelos, già leader del partito socialista greco Pasok – oggi confluito nel ‘movimento per il cambiamento’ Kinal – ha lasciato l’alleanza socialista accusando l’attuale leadership di volersi alleare con Syriza, la formazione del premier Alexis Tsipras. Lo riferisce la stampa ellenica. Venizelos ha fatto il suo annuncio dopo aver incontrato la leader del partito Fofi Gennimata, che gli ha comunicato che non sarà lui il capolista alle elezioni anticipate del 7 luglio, ma l’ex sindaco di Atene Giorgos Kaminis. Venizelos, 62 anni, è stato ministro delle Finanze (2011-12), ministro degli Esteri e vicepremier (2013-15). Ha guidato l’allora Pasok dal 2012 al 2015. Kinal è risultato il terzo partito greco in termini di consensi alle elezioni europee.