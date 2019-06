(ANSA) – ROMA, 1 GIU – Il golf italiano è sempre più donna. Anche in Germania, dove Emilie Alba Paltrinieri ha vinto, con 209 (68 71 70, -11) colpi, il German Girls Open. Non è tutto, visto che a St.Leon-Rot è doppietta azzurra: infatti Benedetta Moresco (210, -10) ha conquistato il secondo gradino del podio condiviso con la tedesca Lydia Volkmer. All’indomani della presentazione del nuovo progetto “Golf è donna” lanciato dalla Federazione nell’ambito del progetto Ryder Cup 2022, è questa la risposta delle giovanissime azzurre. Che in Germania fanno la voce grossa. Dopo l’impresa di Virginia Elena Carta, che ha trascinato la Duke University (North Carolina) al settimo successo Ncaa, il più importante evento statunitense a livello di College, ecco quella della Paltrinieri.