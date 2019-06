(ANSA) – ROMA, 1 GIU – “E’ stata una notte incredibile, abbiamo giocato lottando. Sognavamo questa Coppa, non è stata la partita più bella ma dovevamo vincere e i ragazzi lo hanno fatto”. Così uno Jorgen Klopp visibilmente emozionato, ai microfoni di Sky subito dopo la fine della finale di Champions League in cui hanno battuto il Tottenham per 2-0. “E’ stata una stagione fantastica, intensa – dice ancora Klopp -. Volevo che succedesse per loro (i giocatori n.d.r.) che hanno aspettato tanto. Questa gioia la dedico alla mia famiglia che è seduta lì in alto, in tutte le finali che ho giocato e perso hanno sofferto e ora la vittoria è per loro, e per tutti coloro che sono stati miei allenatori. Sono anche orgoglioso per questo club”.