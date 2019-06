(ANSA) – LONDRA, 2 GIU – Il Brexit Party, il partito pro Brexit di recente formazione guidato da Nigel Farage, balza al primo posto in un sondaggio sulle intenzioni di voto nel Regno Unito. Si tratta di un rilevamento condotto per l’Observer, il domenicale del Guardian, in cui il Brexit Party risulta raccogliere il 26% dei consensi nelle intenzioni di voto per il prossimo rinnovo del parlamento britannico, con un aumento del 2% rispetto allo stesso precedente studio. Il Labour risulta il secondo partito con il 22%, ma segna una riduzione del 7% rispetto a due settimane fa. I Tory sono al terzo posto con il 17% dei consensi, anche nel loro caso in calo con una riduzione del 5%. I Lib Dem risultano invece in calo dopo che in un sondaggio della scorsa settimana erano emersi come primo partito, e con un calo del 5% del sostegno si assestano adesso al 16%.