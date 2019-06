(ANSA) – ROMA, 2 GIU – Clamorosa sorpresa al Madison Square Garden di New York dove, nella notte italiana, Anthony Joshua, l’imbattuto campione mondiale dei massimi Wba, Ibf e Wbo, è stato sconfitto a sorpresa dal 29enne semisconosciuto Andy Ruiz per k.o.t alla settima ripresa. Un epilogo davvero inaspettato (il californiano di origini messicane era quotato 20-1 dai bookmakers) ma che nel corso del match è apparso quasi scontato visto che lo sfidante è riuscito a mettere al tappeto il campione britannico per ben quattro volte nel giro di sette round (due volte nel terzo round e altre due volte nel settimo, prima che l’arbitro Mike Griffin mettesse fine all’incontro). Una sconfitta, quella di Joshua, che a molti riporta alla memoria l’altrettanto clamorosa sconfitta subita da Mike Tyson quasi 30 anni fa (febbraio 1990) contro lo sconosciuto Buster Douglas.