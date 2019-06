(ANSAmed) – TEL AVIV, 2 GIU – Nuovo inasprimento delle tensioni nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme, dopo che la polizia israeliana ha disperso stamane con la forza centinaia di fedeli islamici che cercavano di sbarrare la strada ad una comitiva di israeliani in procinto di farvi ingresso. Secondo i media palestinesi, gli incidenti si sono estesi anche all’interno della Moschea al-Aqsa, dove si erano barricati alcuni fedeli. Dopo breve tempo la polizia è riuscita a ripristinare l’ordine. Immediata la condanna giunta dal Mufti di Gerusalemme, sceicco Mohammed Hussein il quale, citato dalla agenzia Maan, ha accusato la polizia israeliana di aver attaccato ”fedeli in digiuno, e ciò negli ultimi dieci giorni del Ramadan”, in un periodo di accresciuta tensione spirituale fra i fedeli. Critiche a Israele sono giunte anche dai dirigenti di Hamas a Gaza.