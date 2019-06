(ANSA) – BOLOGNA, 2 GIU – Un rider della piattaforma di consegne a domicilio Glovo ieri sera, in Strada Maggiore a Bologna, è stato soccorso dal 118 dopo essere caduto dal motorino, riportando traumi alla spalla e alla gamba destra. A dare notizia di questo “infortunio sul lavoro” è Riders Union Bologna che, in un post su Facebook, ha spiegato che il rider “non potrà lavorare per qualche giorno”. Un episodio che ha spinto l’associazione che rappresenta i lavoratori delle piattaforme digitali a chiedere “l’abolizione del cottimo e una copertura assicurativa Inail” oltre all’intervento del Comune di Bologna “per fare pressione sull’azienda affinché si decida ad incontrarci: non possiamo aspettare l’evento drammatico per avere risposte. Per quanto ci riguarda saremo ai nostri posti. Con la rabbia di chi non accetta le ingiustizie e con la testa alta – viene spiegato nel post – di chi lotta per la dignità, non ci fermeremo fino a quando non ci sarà riconosciuto il diritto a lavorare in sicurezza”. (ANSA).