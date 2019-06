(ANSA) – ROMA, 2 GIU – E’ il Banco di Sardegna Sassari la prima finalista per lo scudetto della serie A del basket 2018-’19. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha infatti battuto l’Armani A/X Milano per 108-96 in gara-tre della serie, al meglio delle cinque partite, della semifinale tricolore. Sassari aveva vinto anche le due precedenti sfide e si aggiudica quindi la serie contro i campioni d’Italia uscenti per 3-0. La seconda finalista uscirà dal confronto tra Umana Reyer Venezia e Vanoli Cremona: attualmente la serie è sull’1-1 e domani sera si gioca gara-3.