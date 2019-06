(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 02 GIU – Il matrimonio fra Jorge Lorenzo e Marc Marquez sembra ormai al capolinea. Il maiorchino della Honda al termine delle qualifiche si era lamentato del fatto che ”Con questa moto si può vincere, come sta dimostrando Marquez, ma lo può fare solo lui. Questa Honda è complicata, bisogna trovare una soluzione per permettermi di guidarla più facilmente”. Non si è fatta attendere la risposta di Marquez che ha rispedito al mittente le richieste di Jorge: ”Anch’io voglio sempre una moto migliore – ha commentato lo spagnolo campione in carica dopo il secondo posto al Mugello – Se il mio compagno avesse provato le Honda del passato si sarebbe reso conto che questa al confronto è molto più facile, ma comunque se vuoi chiedere delle cose, devi stare davanti, altrimenti il team prende i suggerimenti del pilota più forte”. Insomma i due sono ai ferri corti. Lorenzo volerà in Giappone nei prossimi giorni, e per qualcuno dietro al viaggio ci sarebbe ala volontà di rescindere il contratto con il team.