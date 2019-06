(ANSA) – WASHINGTON, 2 GIU – Boeing ha annunciato che alcuni dei suoi aerei 737, compresi molti dei 737 Max già bloccati dopo i due incidenti in Indonesia ed Etiopia, possono avere alcune parti difettose sulle ali. La società ha avvisato le compagnie che operano i 737 di ispezionare le alule (componenti per il controllo aerodinamico) sui modelli Max e Ng (che includono i 737-600, -700, -800 e -900). Alcuni di questi pezzi potrebbero dover essere sostituiti perché rischiano di guastarsi o rompersi, pur senza causare la caduta dell’aereo. Anche la Federal Aviation Administration ha emesso una direttiva che richiede alle compagnie di controllare ed eventualmente sostituire gli ‘slat’ dell’ala entro 10 giorni. Boeing ha scoperto il nuovo problema venerdì, in un incontro con i fornitori dei componenti. Alcuni dipendenti hanno notato che alcune parti non erano trattate termicamente ritenendo che si possa trattare di una questione di sicurezza.(ANSA).