(ANSA) – ROMA, 3 GIU – Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati questa mattina in Gran Bretagna per l’attesa visita di Stato di tre giorni. L’Air Force One, che era partito dalla base di Andrews, nel Maryland, è atterrato all’aeroporto di Stansted, alle porte di Londra. Melania indossava occhiali da sole, una giacca e gonna con spacco posteriore scuri e una camicia bianca con disegni rossi e foulard abbinato. La coppia è ripartita dopo pochi minuti a bordo di un elicottero americano.