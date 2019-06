(ANSA) – ROMA, 3 GIU – “Abbiamo rinnovato il contratto con Simone Inzaghi”. A dare l’ufficialità del prolungamento del contratto di Simone Inzaghi con la Lazio è stato direttamente il presidente Claudio Lotito. “Era nell’ordine delle cose, al di là di quelle che sono state le battaglie della stampa – ha detto il patron biancoceleste ai microfoni di Radio Rai 1 – io non ho mai proferito parola né assunto posizioni che potessero far presagire un epilogo diverso. Adesso ripartiamo tutti insieme, cerchiamo di confrontarci per raggiungere gli obiettivi che negli ultimi tre anni avevamo alla portata ma non siamo riusciti a raggiungere”.