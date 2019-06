(ANSA) – ROMA, 3 GIU – La stampa spagnola, di Madrid e Barcellona, è unanime: il Real Madrid non ha rinunciato al sogno Salah, e farà di tutto per acquistare dal Liverpool, con cui ha appena vinto la Champions, l’attaccante egiziano ex Roma. Tutto nasce da una voce alimentata ad aprile dai tabloid, mai commentata ma neppure smentita dai diretti interessati, secondo cui all’epoca Salah avrebbe chiesto ai dirigenti del Liverpool di essere ceduto a fine stagione, a causa di una discussione dai toni molto vivaci avuta con il tecnico Jurgen Klopp. A una domanda sul futuro, rivoltagli mentre festeggiava la conquista della Champions sul prato del Wanda Metropolitano,Salah ha risposto “ora non ne posso parlare” e questo ha di nuovo alimentato le voci sul suo possibile arrivo al Bernabeu. Il tecnico del Real Zinedine Zidane non ne avrebbe mai chiesto l’acquisto, a differenza del presidente Florentino Perez che invece vuole l’ex romanista anche per motivi di marketing,visti i milioni di followers del mondo musulmano che Salah ha sui social.