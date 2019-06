(ANSA) – ROMA, 3 GIU – “Il prossimo anno col City ripartiamo da zero…”. Bastano poche parole di Pep Guardiola, in Spagna, nell’intervallo di una partita di basket tra Baxi Manresa e Real Madrid, per riaccendere l’interesse sul futuro del tecnico catalano, sul quale i rumors perfino in chiave Juve non sembrano spenti. “Il Liverpool – ha detto Guardiola, come riporta SkySport – ha una squadra molto forte, questo significa la vittoria di Klopp in Champions. Lui ed io abbiamo una bella rivalità, ma non solo con lui. In Inghilterra ci sono cinque squadre molto forti ed è per questo che la Premier League è una competizione così dura. La prossima stagione inizieremo da zero e vedremo cosa succede”. Come dire, il futuro e’ e resta al City.