(ANSA) ? MILANO, 03 GIU – Milano per una settimana sarà capitale della pallavolo con la “Crai Volley Week”, presentata oggi nella Sala Alessi di Palazzo Marino. Il capoluogo lombardo infatti ospiterà due importanti eventi nel mese di giugno: dal 14 al 16 di fronte alla Torre del Filarete del Castello Sforzesco si disputerà la prima tappa del campionato italiano di beach volley (con 448 atleti attesi), dal 21 al 23 invece arriverà al nuovo Allianz Cloud la Nations League, con la Nazionale maschile del ct Blengini che affronterà Serbia, Argentina e Polonia. Sarà il primo appuntamento ufficiale all’ex PalaLido, che sarà inaugurato la settimana precedente. In piazza Gae Aulenti verranno proposte esperienze per avvicinare il pubblico agli atleti e alla pallavolo. “Sono davvero felice e soddisfatto ?dice il presidente Fipav, Bruno Cattaneo? e sono certo sarà un grande successo”.