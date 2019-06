(ANSA) – BREGANZE (VICENZA), 3 GIU – ‘Chiederemo che venga utilizzato come parametro per spendere o non spendere il tasso di disoccupazione’. Lo ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini, a margine dell’apertura della Pedemontana Veneta, a proposito dei rapporti con l’Ue. ‘Dal 10% – ha aggiunto Salvini – la voglio portare al 5%. Quando saremo al 5% rispettiamo tutti i vincoli del mondo. Finche’ abbiamo regioni italiane con una disoccupazione giovanile superiore al 50% non c’e’ vincolo che tenga’, ha concluso.