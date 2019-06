(ANSA) – FIRENZE, 3 GIU – ”Sarri alla Juventus? I tifosi napoletani lo hanno nel cuore, normale che potrebbero arrabbiarsi e viverla come un tradimento”. Così Jorginho commenta a Coverciano le voci che accostano il tecnico toscano al club bianconero. ”Per la stagione fatta tra difficoltà e soddisfazioni, la vittoria in Europa League e i risultati in campionato Sarri dovrebbe restare al Chelsea – ha aggiunto Emerson Palmieri – anche se nel calcio bisogna sempre guardare avanti”. Per entrambi: ”Sarri e Mancini si somigliano perché entrambi amano il gioco offensivo”.