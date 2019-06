(ANSA) – BERLINO, 3 GIU – “Dobbiamo migliorare la nostra comunicazione, ed incrementare il dialogo con i nostri elettori”: è il mea culpa che Annegret Kramp Karrembauer, leader della Cdu tedesca, pronuncia al termine della ‘clausura’ del suo partito ad una settimana dal deludente risultato alle europee. Akk, che nei giorni scorsi è stata sotto il tiro incrociato delle correnti interne al partito, da cui è considerata in qualche modo non all’altezza dell’incarico che ricopre e meno che meno a succedere ad Angela Merkel come cancelliere, vede nella crisi interna alla Spd un allentamento della tensione nei suoi confronti. E per il rilancio del partito, che indica come una ancora di stabilità per una coalizione a dir poco traballante, indica un piano in sette punti: clima, digitalizzazione, tecnologia, innovazione, mobilità del futuro, sviluppo ed omogeneità nel potere di acquisto e nelle condizioni di vita tra le aree urbane e quelle rurali del Paese.