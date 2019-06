(ANSA) – NEW YORK, 03 GIU – Sephora ha deciso di chiudere tutti i suoi oltre 400 negozi, i centri di distribuzione e gli uffici aziendali negli Stati Uniti il 5 giugno per una giornata di corsi di formazione dei dipendenti sulla diversità. Mossa che arriva dopo che la cantante di R&B afroamericana Sza, candidata al Grammy, ha accusato un commesso di discriminazione razziale nei suoi confronti. Ad aprile, Sza ha raccontato su Twitter che mentre era in un negozio Sephora a Calabasas, in California, un membro dello staff ha chiamato la sicurezza perché pensava che stesse rubando dei prodotti. Incidente che poi si e’ risolto, come ha spiegato la stessa rapper: “Abbiamo avuto una lunga chiacchierata, buona giornata Sandy”, ha scritto rivolgendosi al dipendente che ha chiamato la sicurezza. “Siamo stati informati di un incidente nel nostro negozio di Calabasas e, oltre a contattare direttamente Sza, stiamo raccogliendo ulteriori informazioni per poter procedere con i prossimi passi”, ha spiegato Emily Shapiro, portavoce di Sephora