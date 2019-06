(ANSA) – MILANO, 3 GIU – Per il Milan non “c’è nessuna fretta” per annunciare Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico del club. “Il dialogo tra Maldini e Gazidis – fanno sapere fonti all’interno del club – va avanti in modo positivo, abbracciando tutti i temi”. Le parti, che oggi si sono incontrate a Casa Milan, si rivedranno nei prossimi giorni, con “assoluta calma”. Nessun comunicato ufficiale è dunque imminente. Intanto la moglie di Maldini conferma che l’ex capitano è prossimo a dire sì alla proposta di Gazidis: Adriana Fossa ha infatti commentato su Instagram con le emoji di quattro mani che applaudono e la scritta ‘perfetto’ un post di un account venezuelano (suo Paese d’origine) in cui veniva annunciata la nomina di Maldini come nuovo dt.