(ANSA) – ROMA, 3 GIU – “Oggi i giornali confermano e parlano di 280 mila operai, lavoratrici e lavoratori a rischio, ed è quello che denunciamo da tempo: c’è un governo che parla, fa proclami, fa selfie, ma non decide. L’Italia si è fermata mettendo a rischio moltissime famiglie”. Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un breve video postato su Facebook. “Quando ci chiedono – prosegue Zingaretti – cosa volete fare? Ecco, vogliamo ripartire da qui, dai diritti della persona, dai diritti di chi lavora, e questo si può fare costruendo una alternativa, un piano per l’Italia, che rimetta al centro lo sviluppo, il lavoro e una idea dello sviluppo che abbia al centro la sostenibilità”. “Quando ci dite ‘come fare’? Facendo battaglia politica, facendo un nuovo programma, dando speranza e dando all’Italia un nuovo programma di sviluppo. Questa è la nostra missione” conclude il segretario del Pd.