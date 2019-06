(ANSA) – WASHINGTON, 3 GIU – Nel 30/mo anniversario della repressione delle proteste pacifiche in piazza Tiananmen, gli Usa “onorano l’eroico movimento di protesta del popolo cinese” e invitano il governo di Pechino “a rendere completamente e pubblicamente conto di quelli uccisi o scomparsi per dare conforto alle molte vittime di questo oscuro capitolo della storia”. Lo dichiara il segretario di stato americano Mike Pompeo, sostenendo che dopo 30 anni le speranze di una società più aperta e tollerante in Cina “sono svanite”. “Nei decenni che sono seguiti, gli Usa hanno sperato che l’integrazione della Cina nel sistema internazionale avrebbe portato ad una societa’ piu’ aperta e tollerante. Quelle speranze sono state infrante”, osserva Pompeo in una nota diffusa dal dipartimento di stato.