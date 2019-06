(ANSA) – ANCONA, 03 GIU – Ammesse tutte le parti civili che lo hanno richiesto nel procedimento ad Ancona per l’alluvione di Senigallia. Lo ha deciso il gup Francesca De Palma durante l’udienza preliminare, rigettando le opposizioni presentate dagli avvocati degli otto indagati – tra i quali il sindaco Maurizio Mangialardi – per i fatti del 3 maggio 2014 quando esondò il Misa facendo quattro vittime. Oltre 400, tra persone fisiche e aziende, che chiedono un risarcimento danni pari a 40 milioni di euro. Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa come responsabili civili, sulla base di istanze dei danneggiati rappresentati in gran parte dall’Unione Nazionale Consumatori tramite l’avv. Corrado Canafoglia, la Regione Marche, il Comune di Senigallia, la Provincia di Ancona, il ministero degli Interni e la presidenza del Consiglio dei Ministri. Questi ultimi due per ciò che riguarda il dipartimento di Protezione Civile. In caso di condanna saranno chiamati a rispondere in solido come gli imputati. Prossima udienza il 30 settembre. Il Comune si trova in una doppia posizione: parte civile e responsabile civile. I pm Irene Bilotta, Rosario Lioniello e Ruggiero Dicuonzo, avevano espresso parere negativo sull’ammissibilità del Comune perché tra gli indagati che rischiano il processo ci sono dipendenti comunali a partire dallo stesso sindaco. Alcuni indagati potrebbero chiedere riti alternativi. Il gup si esprimerà su eventuali rinvii a giudizio o proscioglimenti. Oltre a Mangialardi rischiano il processo l’ex sindaco Luana Angeloni, il comandante dei vigili urbani Flavio Brunaccioni, Gianni Roccato (ufficio tecnico di Senigallia), l’ex dirigente della Provincia Massimo Sbriscia, il presidente dell’Autorità di bacino Mario Smargiasso, l’ing. Alessandro Mancinelli e Libero Principi (Lavori pubblici Regione). Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo plurimo, inondazione, lesioni, abuso d’ufficio, omissione di atti d’ufficio e falso ideologico. “E’ un risultato parziale – commenta l’avv. Canafoglia – ma c’è enorme soddisfazione nel vedere ammessi i danneggiati. La Procura è riuscita a prospettare un quadro accusatorio presupposto per l’ammissione come parte civile degli alluvionati”.