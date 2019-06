CARACAS – Nel segno dell’italianità la prima tappa del Campionato Nazionale di Motocross. Nella gara andata in scena a Paracotos c’erano 15 categorie e si sono dati battaglia campioni di origine italiana come come: Carlos Badiali, Mario Gentile, Miguel Gentile, Alejandro Lovecchio, Giampiero Palmisano, Alejandro Pietri, Santiago Pietri, Víctor Morgione, Claudio Morrone, Javier Roberti, Diego Taddei, Domenico Trasolini e Raimundo Trasolini.

Nella categoría “MX1 Expertos Internacionales” affascinante sfida tra gli italo-venezuelani Carlos Badiali e Raimundo Trasolini. Badiali ha approfittato della caduta del “tornado di Cagua” per aggiudicarsi la vittoria. La prima manche era stata vinta da Trasolini, ma in quella decisiva la partenza non é stata la migliore ed ha perso alcune posizioni. Mentre tentava la risalita é scivolato perdendo alcuni secondi, ma in sella alla sua moto é riuscito a chiudere al secondo posto. La top 5 é stata completata da Gabriel Tabbakh (terzo), Moisés de Lima (quarto) e Xavier Claro (quinto).

Mentre nella categoría “MX2 Expertos Internacionales”, ha chiuso al secondo posto Domenico Trasolini che ha chiuso alle spalle di Néviker Romero e davanti a Gabriel Velázquez.

Presenza italica anche sul podio della “MX1 Expertos Nacionales” con il secondo posto di Javier Roberti. La prova é stata vinta da Deiker Hernández, il podio si é completato con Daniel Pereira.

Vittoria italo-venezuelana nella “MX2 Novatos” grazie ad Alejandro Pietri che si é lasciato alle spalle José Antonio Huén (secondo), Carlos García (terzo), Alejandro Lovecchio (quarto) e Roberto Wallis (quinto).

Podio italo-venezuelano nella “85 cc B” con Francisco Taddei (primo). Santiago Pietri (secondo) e Víctor Morgione (terzo).

Nella “MX2 Expertos Nacionales” la prova é stata vinta da José Manuel Pirela che é stato accompagnato sul podio da Manuel Fumero e Gelmi Agraz.

Il centauro Leonardo Román vince nella “Master” con lui sul podio Guillermo Balleza e José Luis Ovalles.

Nella “master A” gli italo-venezuelani hanno vinto alla grande piazzando ben due piloti sul podio, grazie alle prestazioni di Miguel Gentile (secondo) e Claudio Marrone (terzo). La gara é stata vinta da Robinson Gómez.

Mentre nella “master B” l’italico Mario Gentile arriva ai piedi del podio, davanti a lui si sono piazzati: Gerardo Hidalgo (primo), Jorge Iozolla (secondo) e Gregorio Pineda (terzo).

Paul López (primo), César Manzanilla (secondo) e Johan Cairos (terzo) sono saliti sul podio della “MX1 Novatos”.

Il podio della “Novatos B” ha avuto come protagonisti Niumar Bettancourt (primo), José Luis de Sousa (secondo) e Jesús Muñoz (terzo). Anche nella “85 cc A” non c’è stata presenza italiana sul podio, con Ilan Ventura (primo), Aaron Díaz (secondo) e Christian Gómez (terzo).

Nella “65 cc A” i primi tre della classe sono stati: Sebastián Velázquez (primo), Aaron León (secondo) e Daniel Reverón (terzo).

Quinto posto per Diego Taddei nella “65 cc B”, qui sono saliti sul podio: Juan Tangil (primo), Geremías Rodríguez (secondo) e Diego Tangil (terzo). Quinto posto anche per Giampiero Palmisano nella “50 cc PW”. in questa categoría i protagonisti del podio sono stati Santiago Dos Santos (primo), Carlos Vera (secondo) e Nicolás Figueroa (terzo).

La prossima tappa del Campionato nazionale di Motocross si disputerà a Puerto Ordaz.

(di Fioravante De Simone)