(ANSA) – ROMA, 3 GIU – Cremona sbanca il campo di Venezia dopo un tempo supplementare e si porta in vantaggio 2-1 nella serie delle semifinali di playoff di basket Serie A. All’over time la Vanoli vince 75-73 dopo che i tempi regolamentari erano finiti in parità 65-65. Mercoledì quarta partita, sempre al Taliercio di Mestre: se la Vanoli dovesse vincere raggiungerebbe Sassari in finale.