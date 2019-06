(ANSA) – LONDRA, 3 GIU – Un brindisi “all’eterna amicizia” fra i popoli di Usa e Regno Unito ha suggellato stasera l’intervento del presidente Donald Trump al banchetto di Stato offerto in suo onore dalla regina a Buckingham Palace. Trump ha rivolto un tributo a Elisabetta II, esaltando “lo spirito di dignità, il senso del dovere e il patriottismo” con cui ha saputo ispirare i suoi sudditi e il mondo in decenni di regno. Ha poi ricordato la II Guerra Mondiale come un vincolo capace di “sigillare i legami fra le nostre due nazioni” in modo duraturo. “I nostri valori comuni e interessi condivisi continueranno a unirci”, aveva detto in precedenza la sovrana, celebrando a sua volta la ‘special relation’ con gli Usa e sottolineando “il debito incommensurabile” del Regno verso i soldati americani che contribuirono alla Vittoria del 1945. Non è mancata una piccola infrazione del protocollo quando Trump ha posato la mano sulla spalla di Elisabetta a conclusione del brindisi: gesto analogo a quello compiuto anni fa da Michelle Obama.