FIRENZE. – L’Italia di Roberto Mancini ruota attorno a Jorginho, è lui il faro della squadra, il cuore del gioco. Sarà così anche sabato per la prima delle due gare valide per le qualificazioni a Euro 2020, ad Atene contro la Grecia. Nel frattempo l’ex napoletano cerca di portare in azzurro l’entusiasmo per la fresca vittoria in Europa League e l’intensità che contraddistingue da sempre il calcio inglese. ”Ma per fortuna – ha detto il giocatore – sia Sarri che Mancini prediligono il gioco d’attacco, fraseggio, palla a terra”.

A proposito del primo, non è un mistero che il suo nome sia accostato sempre più alla Juventus. ”Ha fatto un grande lavoro, mi dispiacerebbe se andasse via. Ci sono state diverse critiche ma alla fine siamo arrivati terzi, abbiamo vinto l’Europa League e siamo arrivati in finale di Coppa di Lega. E’ stata insomma una grande stagione” ha sottolineato Jorginho.

Dati i suoi trascorsi nel club partenopeo a chi gli ha chiesto come vivrebbero i tifosi napoletani l’arrivo del tecnico toscano sulla panchina bianconera ha risposto: ”Come un tradimento. I tifosi napoletani sono generosi, calorosi, la vivrebbero in quel modo. Poi vediamo cosa accadrà”.

Pure Emerson Palmieri, seduto accanto a lui nell’aula magna di Coverciano, non ha nascosto il disappunto se Sarri lasciasse il Chelsea: ”Per me doveva rimanere – si è lasciato scappare – Credo che abbiamo fatto una buona stagione, sarei dispiaciuto davanti ad un suo addio. Ma ora testa alla Nazionale, le sensazioni sono buone, questo è un gruppo giovane ma ricco di qualità, voglioso di attaccare e vincere sempre. E questo grazie alla mentalità e al gioco offensivi di Mancini”.

Dal canto suo Jorginho si è preso una bella rivincita dopo le critiche ricevute inizialmente in Premier e questo gli ha dato una carica in più: ”Per la cultura che c’è in Premier, dove l’intensità è molto alta e non c’è timore di attaccare (per questo le squadre italiane soffrono in Champions) non sono abituati a vedere calciatori con le mie caratteristiche e che giocano davanti alla difesa. Ho meno fisicità rispetto a tanti, alla fine però ho fatto ricredere sul mio conto”.

Non a caso per Mancini l’italo brasiliano, che sogna un giorno di tornare in Italia, è uno dei punti fermi, in tandem con Verratti. E sarà così anche sabato, per la prima trasferta di questo cammino verso l’Europeo. Il ct sta continuando la preparazione confermano il modulo 4-3-3. Per domani pomeriggio è in programma una partitella di allenamento con la Primavera del Bologna, stamani gli azzurri hanno incontrato il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi che ha illustrato la nuova convenzione Figc-Aic.