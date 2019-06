CARACAS. – Dopo aver perso 2-1 all’andata in casa dello Zamora, il Mineros vince per 1-0 a Puerto Ordaz con un gol di Richard Blanco (per l’avioncito é la 100/sima rete in maglia neroazzurra) e vola alle semifinali della Liguilla del Torneo Apertura.

Per la quarta volta nella sua storia, da quando é stato stabilito il sistema della Liguilla, parteciperà alle semifinali. In precedenza aveva partecipato ad Adecuación 2015, Clausura 2017 ed Apertura 2018.

I ragazzi di Horacio Matuszyczk sfideranno lo Zulia che ha battuto in rimonta 1-2 il Caracas nello stadio Olímpico. I capitolini avevano sbloccato il risultato con una zuccata di Jesús Arrieta (59’), poi una doppietta dell’onduregno Brayan Moya (67’ e 74’) ha ribaltato il risultato. All’andata la squadra allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano aveva vinto anche in rimonta, ma con un punteggio di 3-2.

Sul campo dello stadio Olímpico la nostra collettività é stata rappresentata da Rubert Quijada Fasciana, Riccardo Andreutti (sostituito al 58esimo da Carlos ‘la sombra’ Espinoza), Daniel Saggiomo e Maurizio Lazzaro, quest’ultimo ha sostituito lo squalificato Noel Sanvivente in panchina.

L’andata del derby neroazzurro si dusputerà a Maracaibo, mentre il ritorno avrà come scenario lo Stadio Cachamay di Puerto Ordaz.

Nella città di Mérida, Estudiantes ed Aragua hanno pareggiato 1-1. La formazione ospite si era portata in vantaggio con un rigore trasformato da Henry Plazas al 25esimo. Al 76esimo, i padroni di casa trovano il pari con un gol da cineteca del messicano Luz Rodríguez. Il suo tiro da circa 35 metri ha lasciato senza scampo il portiere giallorosso. Gli accademici si qualificano alle semifinali grazie all’1-2 ottenuto nel match d’andata.

Per la squadra merideña questa sarà la prima presenza nelle semifinali da quando é stato stabilito il format della Liguilla. In semifinale la formazione andina se la vedrà con il Carabobo che ha superato per 1-0 l’Atlético Venezuela con un gol di Daniel Febles (67’).

Il calendario non é stato ancora stabilito. L’unica certezza é che la gara d’andata si disputerà nello stadio Metropolitano di Mérida ed il ritorno sul campo neutro del Metropolitano di Cabudare.

(di Fioravante De Simone)