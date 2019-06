(ANSA) – SEUL, 4 GIU – Kim Yo Jong, la potente sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-Un, è tornata ad apparire in pubblico per la prima volta dopo oltre 50 giorni durante i ‘Giochi del popolo’ che si sono tenuti Pyongyang. Il ritorno sulla scena mette in dubbio il fatto, riportato dai media internazionali, che le fosse stato ordinato dal fratello di mantenere un basso profilo dopo il fallito vertice sul nucleare con Washington. Martedì i media statali della Corea del Nord hanno mostrato Kim Yo Jong che ha applaudiva il leader supremo assieme ad altri alti funzionari al May Day Stadium di Pyongy ang da 150mila posti, dove si sono esibiti migliaia di ginnaste e ballerini. I media statali hanno anche confermato la presenza alla manifestazione di Kim Yong Chol, ex braccio destro di Kim Jong-Un, smentendo che fosse finito in una epurazione e inviato in “un campo di lavoro e di rieducazione”, dopo il fallimento negoziale del summit con gli Usa di Hanoi.(ANSA).