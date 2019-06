(ANSA) – KHARTOUM, 4 GIU – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si riunirà per discutere la situazione in Sudan dopo l’attacco di ieri da parte dell’esercito contro i manifestanti di un sit-in nel quale hanno perso la vita oltre 30 persone. La Gran Bretagna e la Germania hanno chiesto una riunione del Consiglio a porte chiuse per questo pomeriggio.