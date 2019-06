(ANSA) – ROMA, 4 GIU – “Mentre FCA sta negoziando con la Francia garanzie occupazionali e headquarter della nuova società, il governo italiano è incredibilmente assente. Trovo allucinante che non ci sia ancora stata una convocazione formale dei vertici FCA per comprendere meglio cosa accadrà agli stabilimenti italiani con l’eventuale fusione con Renault. Il governo Francese appare molto più attivo pur essendo comunque garantito da una partecipazione azionaria. Ed è davvero surreale che Elkann incontri Le Maire ma non il Presidente del Consiglio italiano o il Ministro Di Maio. Ricordo che già nel caso della vendita di Magneti Marelli il governo italiano era rimasto incredibilmente inerte e silenzioso, invece di usare la Golden power per regolamentare gli obblighi relativi al mantenimento di brevetti e occupazione”. Lo afferma Carlo Calenda, eurodeputato Pd.