(ANSA) – PIANOSA (LIVORNO), 4 GIU – Un diportista francese che si era fermato in zona vietata con la sua barca a vela di 12 metri all’interno dell’area marina protetta dell’Isola di Pianosa è stato multato con una sanzione di 330 euro dagli uomini di una vedetta della sezione operativa navale della guardia di finanza di Portoferraio (Livorno). La barca, battente bandiera francese, che era in transito dalla Corsica e che si era fermata nella zona di Cala Giovanna a pochi metri dal litorale dell’isola, è stata quindi accompagnata dai finanzieri fuori dall’area tutelata. La manovra dell’imbarcazione francese era stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in uso alla sala operativa della Gdf di Livorno e alla polizia penitenziaria in servizio sull’isola che ha subito confermato ai finanzieri quanto era stato elaborato dalle immagini. La zona marina tutelata si estende infatti fino ad un miglio di distanza dalla costa di Pianosa: entro quest’area scatta il divieto assoluto di accesso, navigazione, sosta ed ancoraggio per qualsiasi imbarcazione da diporto e da pesca, nonché di immersione e balneazione, salvo le deroghe disciplinate dall’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano. (ANSA).